Зеленский признал продвижение ВС РФ и поручил ВСУ стабилизировать ситуацию

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — заявил Зеленский в эфире украинского телевидения.

При этом Зеленский не смог однозначно сказать, будет ли Киев получать такую же поддержку, как получает от США при президентстве Джо Байдена, когда он покинет пост, уступив место избранному американскому лидеру Дональду Трампу.

Он надеется, что Трамп встанет на сторону Украины и будет поддерживать именно Киев, а не Москву.

Ранее Зеленский остановил транзит российского газа в Европу через украинскую территорию и подвергся критике в Верховной Раде. Депутаты считают, что это решение приведет к еще большим проблемам для страны, чем у нее есть сейчас.