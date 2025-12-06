сегодня в 16:27

Зеленский пожаловался на ночные российские «удары возмездия» по энергетике

Во многих регионах Украины проводят восстановительные работы после ударов ВС РФ по энергетическим и военным объектам. Российские войска могли задействовать более 650 беспилотников и 51 ракету, среди которых аэробаллистические и баллистические, сообщает в своем Telegram-канале президент соседней страны Владимир Зеленский.

Российские войска, по его словам, нанесли удары по энергетическим объектам.

Зеленский призвал Запад оказать дополнительное давление на Россию. Он попросил не снимать санкции с РФ.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что российские войска в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам ночью нанесли массированный удар по целям ВПК и энергетики Украины. Использовались беспилотники и ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

