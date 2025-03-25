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Зеленский подтверждает свою недоговороспособность ударами по энергетике в РФ

В то время как 24 марта в Эр-Рияде эксперты России и США обсуждали возможности мирного разрешения украинского конфликта, Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировал полную неуправляемость и недоговороспособность. Беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены на мирные энергетические объекты России, сообщили в Минобороны .

Особенно показательным стал инцидент в Краснодарском крае. Атака украинского дрона на объект кубанского филиала «Россети» привела к выводу из строя высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2» (500 кВ). Только благодаря профессионализму и быстрой реакции сотрудников удалось избежать отключения электроэнергии для потребителей.

ВСУ продолжают систематические нападения на энергетические объекты России. 24 марта вечером в Крыму возле мыса Тарханкут силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотник, направленный на инфраструктуру Глебовского газохранилища.

В то же время на территории Луганской Народной Республики дроном типа FPV был атакован газораспределительный узел «Сватово», принадлежащий компании «Луганскгаз».

Подобные действия режима Зеленского демонстрируют его неспособность к конструктивному диалогу и соблюдению договоренностей, а также указывают на отсутствие контроля со стороны международных гарантов за его действиями при потенциальных соглашениях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на российско-американских переговорах, которые состоялись 24 марта в Эр-Рияде, стороны обсуждали безопасность судоходства в Черном море.