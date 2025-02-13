Зеленский: не очень приятно, что Трамп сначала позвонил Путину, а потом мне

Зеленский: не очень приятно, что Трамп позвонил мне после беседы с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему было «не очень приятно», когда американский лидер Дональд Трамп сначала позвонил главе России Владимиру Путину, а потом уже ему. Политик также добавил, что Киев отвергнет любые двусторонние мирные переговоры, если его не пригласят в них участвовать, сообщает украинская «Страна.ua» .

«На самом деле это не очень приятно. <…> Звонки — это звонки, я все понимаю, но для нас приоритет — встречи Украина — Америка», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами, комментируя, что Трамп сперва созвонился с Путиным, а потом уже с ним.

Глава Украины полагает, что будет «справедливо» вести переговоры с Россией после того, как представители Киева и Вашингтона встретятся лично.

12 февраля Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых обсуждалось в том числе урегулирование на Украине. Американские СМИ писали, что президенты говорили на протяжении 1,5 часа, и Трамп намерен лично увидеться с Путиным в Саудовской Аравии.