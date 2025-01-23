Зеленский допустил скорые переговоры с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что готов поучаствовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным об окончании боевых действий. Перед началом переговорного процесса украинский лидер хочет заручиться поддержкой США.

«Перед переговорами с Россией» Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом разместить американских миротворцев на Украине. По мнению украинского лидера, «любые эффективные миротворческие силы» должны включать в себя войска Соединенных Штатов.

«46-летний украинский лидер пытается заручиться поддержкой своего самого важного союзника, поскольку дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты», — пишет агентство, взявшее интервью у Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украинский лидер пытается уговорить Китай «использовать свое влияние на Россию», чтобы подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров. Зеленский также заявил, что хочет получить от Трампа гарантии безопасности для Киева до запуска переговоров с Путиным.

«Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути», — сказал Зеленский.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов от Вашингтона, чтобы провести равноправный диалог по урегулированию украинского кризиса.