Здание администрации Новой Каховки повреждено из-за атаки ВСУ

В городе Новая Каховка Херсонской области в результате атаки дрона противника повреждено здание администрации, сообщили власти населенного пункта.

Там из-за ЧП были разбиты окна, частично разрушены стен, выбиты панели ОСБ с окон. Еще от атаки пострадала внутренняя отделка — потолочные панели, плитка на стенах, двери.

Кроме того, прошлой ночью над 13 российскими регионами уничтожили 110 дронов ВСУ самолетного типа.

Один из сбитых БПЛА упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов в Туле. Были выбиты стекла в домах.