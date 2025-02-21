«Защитники Отечества» привлекли 5 тысяч ветеранов СВО для работы с молодежью

Фонд «Защитники Отечества» задействовал в работе с детьми более 5 тыс. бойцов-ветеранов СВО и провел около 35 тыс. мероприятий, сообщила начальник департамента по патриотической работе, работе с общественными организациями, объединениями ветеранов, волонтерами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Любовь Солдаткина.

«Большую работу проводим в части проектов патриотической направленности. Потому что все мы понимаем, особенно в Год защитника Отечества, что эти ребята — бойцы — являются для нас примером для подражания и мы как можно больше должны о них рассказывать», — сказала Солдаткина.

Она добавила, что на текущий момент более 5 тыс. ветеранов специальной военной операции занимаются патриотической работой с детьми. В то же время фонд «Защитники Отечества» провел около 35 тыс. таких патриотических мероприятий и участвовал в таком же количестве партнерских событий.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил поддержать проект закона, согласно которому участникам СВО полагается земельный участок под индивидуальное жилое строительство. По его мнению, это крайне важный вопрос.