Запорожская область отражает атаки ВСУ на гражданские объекты

Губернатор Евгений Балицкий сообщил о попытках украинских сил нанести удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

Системы ПВО успешно перехватили ударные беспилотники над несколькими населёнными пунктами.

В течение дня силы противовоздушной обороны сработали на подлёте к Акимовке, в районе Мелитополя, у Токмака.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

Ранее дроны ВСУ атаковали Херсонскую и Брянскую области.