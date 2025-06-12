Запорожская область отражает атаки ВСУ на гражданские объекты
Балицкий: взрывы раздались в трех городах Запорожья
Губернатор Евгений Балицкий сообщил о попытках украинских сил нанести удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области.
Системы ПВО успешно перехватили ударные беспилотники над несколькими населёнными пунктами.
В течение дня силы противовоздушной обороны сработали на подлёте к Акимовке, в районе Мелитополя, у Токмака.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.
Ранее дроны ВСУ атаковали Херсонскую и Брянскую области.