Западу нужен конфликт: эксперт оценил поддержку Евросоюзом Украины

Военный эксперт Владимир Орлов, комментируя передачу из Швеции на Украину систем ПВО на 1,2 миллиарда долларов, заявил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, сообщает Общественное Телевидение России .

«По нашим оценкам, которые есть в принципе у министерства обороны, вся эта помощь дается не для того, чтобы, скажем, Киев смог одержать победу на поле боя. Если бы они действительно хотели какого-то решительного перелома в этих боевых действиях, то, конечно бы, объемы помощи и состав номенклатуры вооружений, которые предоставляются киевским властям, были бы совсем другие. То есть основная задача Запада — чтобы конфликт шел», — сказал аналитик.

По его словам, страны Евросоюза передают на Украину дозированное количество оружия: такое, чтобы операция не могла остановиться или закончиться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать приобретению Европой американского оружия для ВСУ.