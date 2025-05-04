Запад передаст Украине еще две системы ПВО Patriot
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Киев получит одну систему противовоздушной обороны Patriot, которая раньше стояла на вооружении в Израиле. Помимо этого, обсуждается отправка Украине еще одной такой установки из ФРГ или Греции, пишет New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников, сообщает РИА Новости.
Израильскую систему ПВО Patriot передадут Украине ближе к лету после ремонта. Украина получит старую версию.
При этом две из восьми систем противовоздушной обороны, которые есть у Киева в данный момент, ремонтируются. Для передачи техники нужно получить официальное одобрение Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп отверг сделку с Украиной по вооружению на 50 млрд долларов. Политик не хочет отправлять Киеву оружие.