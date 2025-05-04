Запад передаст Украине еще две системы ПВО Patriot

Украина получит одну систему ПВО Patriot из Израиля и одну из ФРГ или Греции

Киев получит одну систему противовоздушной обороны Patriot, которая раньше стояла на вооружении в Израиле. Помимо этого, обсуждается отправка Украине еще одной такой установки из ФРГ или Греции, пишет New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников, сообщает РИА Новости .

Израильскую систему ПВО Patriot передадут Украине ближе к лету после ремонта. Украина получит старую версию.

При этом две из восьми систем противовоздушной обороны, которые есть у Киева в данный момент, ремонтируются. Для передачи техники нужно получить официальное одобрение Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг сделку с Украиной по вооружению на 50 млрд долларов. Политик не хочет отправлять Киеву оружие.