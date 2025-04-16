Трамп отвергает сделку с Украиной по вооружению на 50 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп отвергает предложение украинского лидера Владимира Зеленского заплатить 50 млрд долларов на вооружение. Он не хочет поставлять киевскому режиму оружие, сообщает Telegram-канал «BILD на русском»*.

Украине нужны американские системы ПВО Patriot и ракеты к ним. Зеленский предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы. Всего украинский президент готов потратить 50 млрд долларов на вооружение.

«Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты — мы за него заплатим», — заявил Зеленский.

При этом Трампу более интересны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чем заработок на вооружении для Украины. Глава США подметил, что Зеленский всегда хочет покупать ракеты, но страна должна знать, что выиграет войну, если затевает ее. Такая реакция вызвала возмущение на Украине.

«Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты», — отметил Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что Вашингтон якобы оправдывает действия Москвы на Украине, являются абсурдом. По его словам, в реалиях конфликта необходимо понимать как позицию России, так и позицию Украины.

* СМИ признано иноагентом на территории России.