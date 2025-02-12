Украинский конфликт еще можно закончить мирными средствами. Однако только в том случае, если Запад кардинально поменяет подход, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, сообщает ТАСС .

«Ситуация изменилась кардинально, и разные «формулы мира», которые предлагали киевский режим и его западные покровители, нереалистичны», — отметил политик.

У Запада была возможность сделать так, чтобы события на Украине развивались мирно. Шанс на это был в 2004, 2014, 2015, 2022 годах и после. Аналогичная вероятность есть сейчас.

Ранее в Пентагоне назвали границы 2014 года и членство в НАТО нереалистичными для Украины.