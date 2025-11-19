Зампред Забелин: программа «Герои Подмосковья» имеет особое значение

Программа «Герои Подмосковья» — безусловный долг властей региона и глубокая благодарность тем, кто с честью и мужеством защищал страну, сообщил РИАМО заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Мы понимаем, что возвращение к мирной жизни требует особого внимания и поддержки», — сказал Забелин.

Он подчеркнул, что именно поэтому программа имеет особое значение: она призвана обеспечить участникам СВО всестороннюю помощь в адаптации, профессиональном развитии и самореализации на благо Московской области.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель проекта — предоставление возможности ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и стажировки, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

