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Замгубернатора Белгородской области ранен при атаке БПЛА по зданию правительства

Замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по зданию регионального правительства, сообщает Baza .

У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму. Кроме того, при атаке дрона ВСУ осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии.

На опубликованных кадрах видно, как украинский беспилотник летит и врезается в здание правительства Белгородской области.

В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ в День Победы атаковал здание правительства региона в Белгороде. Обломки БПЛА разбросало на десятки метров, на месте работают оперативные службы.