Залужный внезапно заявил о тайном штабе, где США и Британия готовят атаки на РФ

Залужный: в ФРГ есть тайный штаб, где США и Британия готовят атаки на Россию

В Германии есть секретный штаб, где украинское командование и его партнеры из Великобритании и США готовят военные операции против России, заявил экс-главком ВСУ и посол Киева в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Ранее об этом писала газета The New York Times, сообщает «Страна.ua» .

Залужный добавил, что секретную площадку создали на базе логистического центра. Это произошло после того, как стало необходимо оценить потребности украинцев в военной технике и оружии.

По словам бывшего главнокомандующего, площадку разработали в апреле 2022 года в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, но позже он переехал в Висбаден.

Летом 2022 года в Висбадене также появился и оперативный штаб, формированию которого содействовала Великобритания.

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — написал Залужный.

Ранее Валерий Залужный заявил, что ВСУ не смогут «дойти до Москвы» даже в случае мобилизации женщин на Украине.