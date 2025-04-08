Залужный внезапно заявил о тайном штабе, где США и Британия готовят атаки на РФ
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В Германии есть секретный штаб, где украинское командование и его партнеры из Великобритании и США готовят военные операции против России, заявил экс-главком ВСУ и посол Киева в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Ранее об этом писала газета The New York Times, сообщает «Страна.ua».
Залужный добавил, что секретную площадку создали на базе логистического центра. Это произошло после того, как стало необходимо оценить потребности украинцев в военной технике и оружии.
По словам бывшего главнокомандующего, площадку разработали в апреле 2022 года в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, но позже он переехал в Висбаден.
Летом 2022 года в Висбадене также появился и оперативный штаб, формированию которого содействовала Великобритания.
«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — написал Залужный.
Ранее Валерий Залужный заявил, что ВСУ не смогут «дойти до Москвы» даже в случае мобилизации женщин на Украине.