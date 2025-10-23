сегодня в 13:11

Беспилотник украинской армии рухнул на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область. Жители Аксая нашли на земле дрон «Шпатель», сообщает Mash .

По предварительным данным, целью противника был трубопровод Аксай-КТК, который связан с казахстанским КПО «Карашган». Местные жители нашли обломки дрона на земле.

Власти подтвердили находку. Они связались с иностранными партнерами, которые могут быть владельцами этого летательного аппарата.

К счастью, вражеский беспилотник упал за городом. В происшествии пострадавших нет.

За ночь средства ПВО ликвидировали 139 украинских беспилотников над регионами России. Они были самолетного типа.

