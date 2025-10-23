Залетел не туда: беспилотник ВСУ рухнул в Казахстане
Беспилотник ВСУ упал на территории Казахстана
Фото - © Telegram-канал Mash
Беспилотник украинской армии рухнул на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область. Жители Аксая нашли на земле дрон «Шпатель», сообщает Mash.
По предварительным данным, целью противника был трубопровод Аксай-КТК, который связан с казахстанским КПО «Карашган». Местные жители нашли обломки дрона на земле.
Власти подтвердили находку. Они связались с иностранными партнерами, которые могут быть владельцами этого летательного аппарата.
К счастью, вражеский беспилотник упал за городом. В происшествии пострадавших нет.
За ночь средства ПВО ликвидировали 139 украинских беспилотников над регионами России. Они были самолетного типа.
