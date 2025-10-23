Российские средства ПВО сбили 139 БПЛА ВСУ над регионами РФ

сегодня в 07:59

За ночь российские средства ПВО ликвидировали 139 украинских беспилотников над регионами России. Они были самолетного липа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

56 украинских беспилотников сбили в Белгородской области. 22 уничтожили в Брянской.

21 беспилотник ВСУ ликвидировали в Воронежской области, 14 в Рязанской, 13 в Ростовской. Четыре БПЛА уничтожили над Крымом.

По два беспилотника противника сбили над Тамбовской, Орловской, Волгоградской и Калужской областями. Один БПЛА ВСУ ликвидировали над Курской.

