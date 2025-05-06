Захарова: перемирие с Украиной вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что 72-часовое перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, начнет действовать в ночь с 7 на 8 мая, сообщает ТАСС .

При этом она указала на тот факт, что ВСУ не соблюдали объявленный российским лидером режим прекращения огня, которое действовало на Пасху. Захарова указала, что украинская сторона нарушила режим прекращения огня около 5 тыс. раз.

В честь 80-летия Великой Победы Россия заявила о прекращении огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Москва выразила надежду, что Киев будет придерживаться перемирия.

После этого, как напомнила Мария Захарова, украинский президент Владимир Зеленский публично отказывался поддерживать данную инициативу Владимира Путина.