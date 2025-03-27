Захарова ответила на идею переброски западных миротворцев на Украину

Россия категорически против размещения западных миротворцев на Украине, заявила офпред МИД России Мария Захарова. Спикер дипведомства подчеркнула, что такой сценарий может вызвать опасность прямого столкновения России и НАТО, сообщает «Коммерсант» .

Захарова убеждена, что Франция и Великобритания имеют «замысел военной интервенции на Украину», когда заявляют о готовности ввести в эту страну миротворческие силы.

«Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — сказала дипломат.

Ранее западные СМИ сообщали, что ряд европейских лидеров согласен отправить миротворческие войска на Украину. The Telegraph также писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал инициативу по отправке европейских военных на Украину под эгидой ООН. Политик разработал это предложение совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, утверждало издание.