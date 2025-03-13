Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о количестве детей, которые погибли из-за ВСУ. Перечисляя данные о жертвах, она едва не расплакалась, сообщает ТАСС .

По словам Захаровой, в прошлом году от действий украинских сил больше всего несовершеннолетних пострадало в ДНР. Там было ранено 127 детей, еще 11 погибли. На этих словах Захаровой трудно было сдерживать слезы.

Она уточнила, что дети пострадали во время обстрелов гражданской инфраструктуры, подрывались на минах и кассетных боеприпасах. Также порой они подбирали взрывоопасные предметы, замаскированные под игрушки, что становилось причиной трагедий.

Захарова указала, что всего, начиная с 2014 года, от действий киевского режима пострадали и погибли не менее 1,7 тыс. несовершеннолетних. По ее словам, такая статистика станет «могильной» для Киева. Она также указала, что деньги, которые выдают Украине ее западные союзники, идут на то, чтобы «направлять дула оружий» против детей.

Ранее Захарова назвала ситуацию для Киева в Курской области суджанской трубой. По ее словам, это произошло в результате отступления ВСУ из региона, а Украина после такого оказалась в тяжелом положении.