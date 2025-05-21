Заголовацкий: БПЛА сбили над Орехово-Зуевским городским округом

21 мая около 12:30 над Орехово-Зуевским городским округом сбили вражеский БПЛА. Жертв и разрушений нет. Глава муниципалитета Руслан Заголовацкий напомнил жителям о правилах безопасности при работе ПВО.

В случае работы ПВО нужно отойти подальше от окон, при чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. Заголовацкий напомнил, что фрагменты сбитых дронов могут содержать взрывчатку и таймер-детонаторы. К ним запрещено приближаться.

«Не снимайте работу ПВО и не распространяйте эти кадры в сети Интернет», — написал глава городского округа в Telegram-канале.

При падении обломков никого нельзя допускать к месту обнаружения до приезда экстренных служб. Нельзя брать в руки поражающие элементы от сдетонировавших БПЛА — они могут быть отравлены.

Ранее российские военные уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Дрон сбили силами ПВО Минобороны РФ. С 11:30 до 15:00 21 мая над Московским регионом сбили 3 БПЛА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.