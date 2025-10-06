«Зафиксированы фейки»: во Владимире оценили данные о химическом выбросе

В пресс-службе правительства Владимирской области назвали фейком информацию о химических выбросах и призвали доверять только проверенным источникам, сообщает «Царьград» .

«В инфополе зафиксированы фейки под публикациями владимирских Telegram-каналов. Одинаковые комментарии нагнетают панику, говорят о якобы химическом выбросе после удара по Свердлова в Дзержинске. Это ложь», — сказали специалисты.

Ранее сообщалось о якобы химическом выбросе после удара украинских вооруженных сил по территории завода имени Свердлова в Дзержинске. В пресс-службе назвали эту информацию недостоверной.

Согласно официальным заявлениям, никаких выбросов в результате инцидента в Нижегородской области зафиксировано не было. Более того, представители пресс-службы подчеркнули, что промышленным объектам ущерб нанесен не был.

В промышленной зоне Дзержинск в Нижегородской области продолжают устранять ущерб, нанесенный украинской армией.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.