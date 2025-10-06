Дрон ВСУ разрушил крышу АЗС в Нижегородской области и ранил человека
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на Нижегородскую область
Фото - © скриншот
Ночью рядом с промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области российские средства ПВО уничтожили 20 беспилотников ВСУ. Был ранен один мирный житель, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Мужчине помогают врачи.
В результате падения обломков произошли небольшие возгорания в частном секторе. Однако их быстро потушили.
Вылетели стекла в некоторых многоэтажных домах. Была повреждена крыша у одной автозаправочной станции.
Промышленные объекты не получили урон. Специалисты продолжают ликвидировать последствия ударов украинской армии. За ситуацией следит глава Дзержинска Михаил Клинков.
