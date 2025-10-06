Дрон ВСУ разрушил крышу АЗС в Нижегородской области и ранил человека

сегодня в 10:10

Ночью рядом с промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области российские средства ПВО уничтожили 20 беспилотников ВСУ. Был ранен один мирный житель, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Мужчине помогают врачи.

В результате падения обломков произошли небольшие возгорания в частном секторе. Однако их быстро потушили.

Вылетели стекла в некоторых многоэтажных домах. Была повреждена крыша у одной автозаправочной станции.

Промышленные объекты не получили урон. Специалисты продолжают ликвидировать последствия ударов украинской армии. За ситуацией следит глава Дзержинска Михаил Клинков.

