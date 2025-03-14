За вторжение в Курскую область осудили по меньшей мере девять наемников

Российские суды вынесли приговоры как минимум девятерым иностранным наемникам за вторжение в Курскую область и преступления против мирного населения, пишет ТАСС .

Осужденные получили от 14 до 25 лет лишения свободы.

Отмечается, что 8 из них осуждены заочно и объявлены в розыск. Еще один, задержанный в Курской области подданный Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон, предстал перед российским судом. Его приговорили к 19 годам заключения.

Четверо из осужденных наемников являются гражданами Грузии, двое — США, один — Литвы, один — Великобритании, один — Новой Зеландии. Восемь приговоров вынесены в марте 2025 года. В декабре заочно был осужден гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы.

Ранее президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления Курской группировкой, где заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Российский лидер также заявил, что со всеми украинскими пленными нужно обращаться гуманно.