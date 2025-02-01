За сутки ВСУ 13 раз ударили по Белгородской области

Украинские военнослужащие в очередной раз атаковали Белгородскую область, задействовав беспилотники. В своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что противник использовал 13 дронов для обстрелов разных населенных пунктов.

Три беспилотных летательных аппарата атаковали населенные пункты Белгородского района. Противовоздушная оборона успешно перехватила один из дронов. Инцидент произошел в поселке Дубовое, а также в селах Черемошное и Новая Деревня. В последнем населенном пункте атака привела к ранению местного жителя. Медики доставили пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Параллельно с этим восемь снарядов было выпущено по территории Грайворонского округа. Под обстрел попали село Сподарюшино и поселок Горьковский. К счастью, эти атаки обошлись без жертв и повреждений инфраструктуры. Всего зафиксировано три случая обстрела данных населенных пунктов.

Системами противовоздушной обороны в небе над территорией Губкинского округа были уничтожены семь БПЛА. Падение фрагментов одного из дронов привело к повреждениям газопровода и жилого дома в Евгеньевке.

Происшествие в Безлюдовке Шебекинского округа, случившееся 30 января, имело последствия — местный житель получил травмы от взорвавшегося беспилотника. Пострадавший вчера самостоятельно прибыл в больницу, где после необходимых медицинских процедур и осмотра был направлен на домашнее лечение.

Ранее сообщалось, что ночью ВСУ атаковали российские регионы. Силами ПВО были сбиты девять вражеских дронов.