сегодня в 07:36

За ночь российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над РФ

За ночь российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 19 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

12 беспилотников ВСУ сбили над Крымом. Четыре уничтожили над Черным морем.

Два БПЛА ВСУ ликвидировали над Брянской областью. Один беспилотник противника сбили над Курской.

Ранее украинские боевики устроили обстрел четырех муниципалитетов Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших не было.

