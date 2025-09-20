ВСУ опять бьют по Белгородской области

сегодня в 18:41

Украинские боевики наносят удары по четырем муниципалитетам Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Урон получили фасад и остекление.

В Муроме после сброса БПЛА выбило окна в частном доме. В Новой Таволжанке от удара беспилотника выбито лобовое стекло и посечен капот легковой машины. От детонации второго БПЛА повреждения получила кровля социального объекта.

В Червоной Дибровке в результате удара FPV-дрона повреждения получило оборудование на территории коммерческого объекта и машина.

В Николаевке Белгородского района FPV-дрон ВСУ взорвался во дворе домовладения. Урон был нанесен навесу, двум хозяйственным постройкам и машине.

В Соловом по итогам удара беспилотника в частном доме были выбиты окна. Помимо этого, огнем была уничтожена хозяйственная постройка.

На окраине Красной Яруги беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Транспортное средство было повреждено.

Второй FPV-дрон ударил по многоквартирному дому. Урон был нанесен окнам и внутренней отделке двух квартир.

В Пролетарском в Ракитянском районе в результате атаки БПЛА повреждения получило остекление и фасад многоквартирного дома. Информацию о последствиях выясняют.