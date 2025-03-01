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За февраль 2025 года в плен России сдались 173 бойца ВСУ

Российские военные продолжают защищать страну и уничтожать украинские формирования, в том числе в Курской области. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще выбирают сдаться в плен. За месяц оружие сложили 173 военных ВСУ, большинство из них как раз под Курском, сообщает ТАСС .

«173 военнослужащих ВСУ приняли единственное правильное решение — сдались в плен в феврале и сохранили свою жизнь. Большая часть участвовали в провалившейся авантюре ВСУ в Курской области», — сообщили агентству в силовых структурах.

Конфликтующие стороны 5 февраля произвели обмен пленными по схеме 150 на 150. Российская сторона вернула Украине 150 бойцов, забрав домой 150 россиян из плена, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помочь совершить обмен пленными помогли Объединенные Арабские Эмираты, выступая гуманитарным посредником в сделке.

Ранее пленный военный украинец рассказал, как решился сложить оружие в момент, когда сослуживцы бросили его одного погибать.