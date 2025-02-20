Пленный боец ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его одного погибать

Сдавшийся в плен российским военным боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Барабащук рассказал, что командование угрожало ему и сослуживцам, что причинят вред близким, если те сдадутся в плен русским. Но когда свои же бросили бойца одного погибать, он принял решение сдаться в плен, сообщили в Минобороны РФ .

«У меня больные ноги, и я не смог бежать быстро. Все ушли, а я там остался. Меня бросили, просто наши бросили без связи, без ничего. Нашел блиндаж и там сидел, потом через сутки меня нашли русские штурмовики. Я сдался в плен», — рассказал пленный.

По словам пленного Барабащука, он получает трехразовое питание и через день посещает баню. Он отмечает, что условия в плену достойные.

Обращаясь к бойцам ВСУ, пленный призвал их сложить оружие и сдаться в плен, так как сопротивление бесполезно.

Ранее наполовину глухой мужчина сбежал с позиции ВСУ на курском направлении и в итоге принял решение сдаться в плен российским военным.