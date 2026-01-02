сегодня в 11:58

За час средства ПВО сбили второй дрон ВСУ на подлете к Москве

На подлете к российской столице утром 2 января дежурные средства ПВО сбили второй украинский дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил населению о том, что на подлете к Москве сбит второй украинский дрон в 11:49.

По словам Собянина, на месте падения обломков вражеского объекта уже работают оперативные службы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации еще одного беспилотника, запущенного по направлению к Москве представителями киевского режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.