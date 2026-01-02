сегодня в 11:47

Еще один украинский дрон уничтожили на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаку с помощью беспилотников на Москву. На подлете к российской столице сбили еще один вражеский дрон, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — написал Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, после сообщения о дроне были введены ограничения в аэропорту Домодедово.

Ранее на подлете к Москве сбили еще один украинский дрон. Этот беспилотник ликвидировали около 01:00 2 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.