Украинские войска столкнулись с нехваткой личного состава, особенно — пехотинцев. По оценкам американских журналистов, на СВО российская армия превосходит украинскую по численности минимум в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

С недавнего времени поступающие в ВСУ бойцы, в основном, — возрастные мужчины или неопытные новобранцы, которые на замотивированы воевать. Кроме того, нередко украинские военные бегут с позиций и дезертируют, о чем также писал The Guardian.

«На каждой позиции есть дефицит [личного состава], особенно в пехоте», — заявил один из украинских военных в беседе с WSJ.

По данным издания, украинские военные пытаются нивелировать «кадровый голод» в войсках использованием беспилотников, однако даже ими не получается остановить российское наступление. Кроме того, вскоре украинцам придется меньше полагаться уже и на свои дроны, потому что весной деревья покроются листвой, и обнаруживать противников станет еще сложнее.