Washington Post: еще один год конфликта Украина не сможет пережить

Зарубежные СМИ сообщили, что Украина не сможет пережить еще один год конфликта. У страны заканчиваются жизненно важные ресурсы, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на The Washington Post.

«Едва ли Украина переживет еще один год этой разрушительной войны», — говорится в публикации.

Автор статьи сообщает о том, что у Украины заканчиваются жизненно важные ресурсы, в число которых входят время и военные силы. Согласно публикации, уже в ближайшие недели станет понятно, сможет ли Киев сохранить суверенность страны.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно достигают всех поставленных целей на специальную военную операцию. За последние сутки они существенно продвинулись по трем направлениям.