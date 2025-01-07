Российские войска продвинулись по трем направлениям в зоне СВО за сутки
Deep State: за сутки ВС РФ взяли под контроль 3 населенных пункта
Фото - © РИА Новости
За прошедшие сутки солдаты ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта. Двое из них находятся в Донецкой Народной Республике, а третий в Харьковской области, сообщает издание соседнего государства «Страна» со ссылкой на украинский военный канал Deep State.
Российские войска освободили село Шевченко, расположенное к западу от Курахова в ДНР. Там находится крупнейшее месторождение лития, которое раньше принадлежало Украине.
Еще ВС РФ освободили Ивановку на лиманском направлении в ДНР. В Харьковской области российские войска взяли под контроль село Лозовая на левом берегу реки Оскол.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль город Курахово в ДНР.