Deep State: за сутки ВС РФ взяли под контроль 3 населенных пункта

За прошедшие сутки солдаты ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта. Двое из них находятся в Донецкой Народной Республике, а третий в Харьковской области, сообщает издание соседнего государства « Страна » со ссылкой на украинский военный канал Deep State.

Российские войска освободили село Шевченко, расположенное к западу от Курахова в ДНР. Там находится крупнейшее месторождение лития, которое раньше принадлежало Украине.

Еще ВС РФ освободили Ивановку на лиманском направлении в ДНР. В Харьковской области российские войска взяли под контроль село Лозовая на левом берегу реки Оскол.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль город Курахово в ДНР.