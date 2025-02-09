Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в городе Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил украинский телеканал «Общественное» .

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась, пишет РИА Новости.

Другие подробности не приводятся.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что в созданном СБУ в 2022 году фильтрационном лагере под названием «Меркурий» в подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины издевались над людьми.