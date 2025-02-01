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Депутат Рады заявил, что СБУ в концлагере в Херсоне избивали людей

Депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что в созданном СБУ в 2022 году фильтрационном лагере под названием «Меркурий» в подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины издевались над людьми, сообщил он в Telegram-канале.

«Сотни людей подвергались пыткам, некоторые из них живы и находятся с СИЗО», — написал он.

По его словам, людей удерживали по 8-10 суток в холоде, ужасных антисанитарных условиях, почти не кормили.

«Людей с мешками на головах, закрывали в подсобных помещениях, где потом избивали до потери сознания», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Русское Поречное нашли в подвалах жилых домов тела мирных жителей, замученных военными ВСУ. Было возбуждено уголовное дело о теракте, повлекшем смерть.