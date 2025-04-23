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Взрывы гремят у аэродрома в Славянске

В районе аэродрома в Славянске произошли взрывы, сообщила украинская «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. По их данным, военный объект подвергся атаке.

Очевидцы заявили о «прилете» и опубликовали фото большого столба дыма у аэродрома. Информации о конкретном характере разрушений и возможном наличии пострадавших пока не поступало.

По данным военкора Евгения Поддубного, по объектам в Славянске и Краматорске ударила российская оперативно-тактическая авиация.

Ранее в Одессе произошло несколько пожаров после атаки БПЛА.