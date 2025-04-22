В Одессе произошел пожар после атаки БПЛА

В Одессе произошло несколько пожаров после атаки БПЛА, сообщает « Осторожно, новости » со ссылкой на местных жителей.

Ряд Telegram-каналов сообщает, что город подвергся атаке беспилотников.

Украинские ресурсы сообщают о повреждениях зданий и публикуют кадры мощного возгорания в одном из районов города.

Мэр Геннадий Труханов в Telegram-канале сообщил, что в Одессе слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что полиция расследует взрыв в своем здании, произошедший в воскресенье в Беляевке Одесской области. Женщина погибла, есть пострадавшие.