В Одессе произошел пожар после атаки БПЛА
В Одессе произошло несколько пожаров после атаки БПЛА, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.
Ряд Telegram-каналов сообщает, что город подвергся атаке беспилотников.
Украинские ресурсы сообщают о повреждениях зданий и публикуют кадры мощного возгорания в одном из районов города.
Мэр Геннадий Труханов в Telegram-канале сообщил, что в Одессе слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что полиция расследует взрыв в своем здании, произошедший в воскресенье в Беляевке Одесской области. Женщина погибла, есть пострадавшие.