Взрыв во Львове обесточил часть города
Львов частично остался без света
Во Львове прогремел взрыв в районе автовокзала на Стрыйской улице, после чего часть города осталась без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По сообщениям местных источников, в небе наблюдалась яркая белая вспышка, после чего свет исчез в центральных и других районах города.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, а также аварийные бригады компании «Львовоблэнерго» для ликвидации последствий и восстановления работы подстанции.
Ранее без света остался Киев.
