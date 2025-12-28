Взрыв во Львове обесточил часть города

сегодня в 05:51

Во Львове прогремел взрыв в районе автовокзала на Стрыйской улице, после чего часть города осталась без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

По сообщениям местных источников, в небе наблюдалась яркая белая вспышка, после чего свет исчез в центральных и других районах города.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, а также аварийные бригады компании «Львовоблэнерго» для ликвидации последствий и восстановления работы подстанции.

Ранее без света остался Киев.

