Взрыв произошел в здании ТЦК в Каменце-Подольском на Украине, есть погибший
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Взрыв произошел в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в украинском городе Каменец-Подольский. Это пятый подобный инцидент за последние месяцы, когда местные жители предпринимают попытки уничтожить военкоматы, сообщает Mash.
По предварительной информации, есть один погибший. Еще четыре человека получили ранения.
Место происшествия оцепили. Здания ТЦК уже взрывали в Ровно, Одессе и Бердичеве Житомирской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предписывает 17-летним жителям страны становиться на воинский учет. В случае нарушения требований им выпишут штраф в размере от 410 до 616 долларов.