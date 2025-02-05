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Взрыв произошел в здании ТЦК в Каменце-Подольском на Украине, есть погибший

Взрыв произошел в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в украинском городе Каменец-Подольский. Это пятый подобный инцидент за последние месяцы, когда местные жители предпринимают попытки уничтожить военкоматы, сообщает Mash .

По предварительной информации, есть один погибший. Еще четыре человека получили ранения.

Место происшествия оцепили. Здания ТЦК уже взрывали в Ровно, Одессе и Бердичеве Житомирской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предписывает 17-летним жителям страны становиться на воинский учет. В случае нарушения требований им выпишут штраф в размере от 410 до 616 долларов.