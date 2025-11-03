сегодня в 09:14

Взрыв повредил зону обслуживания БПЛА и техники ВСУ под Харьковом

Взрыв прозвучал прошлой ночью в пригороде Харькова. Там находились зоны обслуживания беспилотников, а также техника ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Накануне он поделился, что ВС РФ атаковали Харьковскую область. Тогда ударам подверглась ремонтная площадка украинских войск в Берестинском районе.

Ранее военкор Евгений Поддубный в эфире «России-1» рассказал об уничтожении Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области Украины. Его ликвидировали ВС РФ. Объект был одним из наиболее крупных энергообъектов в стране.

Уничтожение Бурштынской ТЭЦ привело к ограничению электроснабжения на территории Украины. По словам Поддубного, ВС РФ продолжают атаковать основную инфраструктуру противника, среди которой объекты военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, военные базы и железнодорожные узлы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.