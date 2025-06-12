Взятие Петровского в ДНР выводит ВС РФ к главному хабу ВСУ

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ТАСС: ВС РФ открыли себе путь к Новопавловке в ДНР

ВС РФ, освободившие от украинских сил населенный пункт Петровский в ДНР, открыли себе путь к главному хабу ВСУ — селу Новопавловка, сообщает ТАСС .

Взятие Петровского выводит российские войска к Новопавловке. Она находится на границе с Днепропетровской областью.

Сейчас ВС РФ осталось продвинуться всего несколько километров., после чего они смогут занять Новопавловку, которая является ключевым логистическим хабом противника.

Ранее российские войска освободили Петровский и Алексеевку. Это сделали подразделения группировки войск «Центр».