Взятие Петровского в ДНР выводит ВС РФ к главному хабу ВСУ
ТАСС: ВС РФ открыли себе путь к Новопавловке в ДНР
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ВС РФ, освободившие от украинских сил населенный пункт Петровский в ДНР, открыли себе путь к главному хабу ВСУ — селу Новопавловка, сообщает ТАСС.
Взятие Петровского выводит российские войска к Новопавловке. Она находится на границе с Днепропетровской областью.
Сейчас ВС РФ осталось продвинуться всего несколько километров., после чего они смогут занять Новопавловку, которая является ключевым логистическим хабом противника.
Ранее российские войска освободили Петровский и Алексеевку. Это сделали подразделения группировки войск «Центр».