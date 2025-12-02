Взять Николаев и Одессу: как РФ может ответить на атаки танкеров в Черном море

Удары по гражданским судам, которые украинские силы наносят с участием британских специалистов, меняют расклад в акватории Черного моря и требуют от Москвы нового формата действий, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Безусловно Россия не может оставить подобного рода действия противника без внимания. Скорее всего, сейчас будет организована проводка конвоев по бассейну Черного моря под охраной российских боевых кораблей. Потому что иначе мы действительно рискуем оказаться в ситуации, когда порты Черноморского бассейна будут парализованы», — сказал Сипров.

Он добавил, что за атаками на танкеры стоит в первую очередь не Украина.

«Вполне возможно, что они осуществляются непосредственно украинскими военными, но и сами безэкипажные катера, которые используются в качестве средств поражения, — британского производства, — и специалисты, которые занимаются техническим обслуживанием и подготовкой этих безэкипажных катеров, — англичане. То есть перед нами, по сути, атаки Британии против России, которые осуществляются под чужим флагом, а именно под флагом Военно-морских сил Украины», — отметил политолог.

По мнению эксперта, единственной мерой, которая сможет полностью обезопасить торговлю на Черном море и обеспечить бесперебойное функционирование морских портов и терминалов Черноморского бассейна, является взятие под контроль российскими вооруженными силами территории Николаевской и Одесской областей.

«Они по какому-то недоразумению оказались в составе Украинской ССР. Вот тогда, по-моему, у киевского режима не будет возможности использовать безэкипажные катера для совершения атак на гражданские торговые суда», — заключил Сипров.

Ранее была совершена атака по российскому танкеру Midvolga 2 в Черном море, пострадали не менее двух человек. На борту было шесть тонн растительного масла. ВСУ в первый раз ударили по танкеру РФ с помощью летательного БПЛА-камикадзе.

