Взаимодействие парализовано: российские хакеры положили «глаза» артиллерии ВСУ

Российские хакеры вывели из строя военное программное обеспечение Украины. С его помощью Киев координировал удары ВСУ по российской территории, сообщает SHOT .

Так, российские кибербойцы из команды Berkut RF «положили» сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита». Уже практически неделю взаимодействие между украинскими подразделениями полностью парализовано.

«Кропива» — это система, ставшая своего рода «глазами» артиллерии ВСУ. Оно активно применяется противником для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным районам РФ. Также программа обеспечивает связь между подразделениями ВСУ, помогает в определении целей и предоставляет подробные карты, спутниковые данные и координаты для стрельбы.

Система «Трембита» является одним из основных элементов украинской IT-инфраструктуры для взаимодействия госорганов с гражданами и бизнесом.

Ранее хакеры взломали украинские порты, получив секретную документацию и записи с камер наблюдения. Кибератака производилась в ответ на нападение на российские суда около берегов Турции.

