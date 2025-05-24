Выясняются обстоятельства ранения детей при ракетном обстреле ВСУ Льгова

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Сотрудники Следственного комитета РФ выясняют обстоятельства, при которых в результате ракетного удара ВСУ по Льгову в Курской области были ранены дети. Преступления украинских солдат продолжают фиксировать и документировать, сообщает пресс-служба СК России.

22 мая украинские солдаты обстреляли гражданскую инфраструктуру во Льгове Курской области. По данным следствия, удар наносился с помощью РСЗО HIMARS.

Из-за атаки были ранены 16 мирных жителей. Из них травмированы оказались двое детей — им 13 и 16 лет.

Получили повреждения жилые дома, а также гражданские объекты. Среди них и 20 авто.

Открыто уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Выясняется, кто из украинских солдат причастен к случившемуся.