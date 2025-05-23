Власти Курской области сообщили о новых пострадавших после удара по Льгову

После ракетного удара ВСУ по Льгову количество пострадавших достигло 16 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

14 раненых, включая двоих детей, госпитализированы в Курскую областную больницу. Четверо находятся в тяжелом состоянии — медики борются за их жизни. Еще двое получили легкие травмы и уже выписаны на амбулаторное лечение.

Обследование города выявило масштабные разрушения: повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах выбиты окна. Пострадали коммерческие объекты — два магазина и автомойка, а также 23 автомобиля (14 легковых и 9 грузовых).

Власти оперативно приступили к восстановительным работам после удара ВСУ.