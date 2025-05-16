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ВВС Украины потеряли еще один F-16

По информации командования воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 мая истребитель F-16 выполнял задачи по отражению воздушной атаки, но связь с ним была утеряна. На борту возникла внештатная ситуация, пилот отвел самолет подальше от жилых районов и катапультировался, сообщает РБК .

Пилот выжил. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначена комиссия. Где именно произошел инцидент с потерей истребителя, не сообщается.

Первый самолет F-16 разбился в августе прошлого года. Американские СМИ сообщали, что истребитель потерпел крушение из-за ошибки пилота, другие отмечали, что он мог быть сбит из комплекса Patriot.

Ранее администрация США официально утвердила контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 украинских ВВС. Соглашение стоимостью 310 млн долларов предусматривает комплекс услуг по ремонту и поддержанию боеготовности авиапарка.