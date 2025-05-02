США выделили 310 млн долларов на обслуживание украинских F-16

сегодня в 23:23

Соглашение стоимостью 310 млн долларов предусматривает комплекс услуг по ремонту и поддержанию боеготовности авиапарка.

«Данное решение подтверждает нашу долгосрочную приверженность укреплению обороноспособности Украины», — отметили в американском оборонном ведомстве. Контракт охватывает не только текущее обслуживание, но и подготовку технических специалистов, а также поставку необходимых запчастей.

Первые F-16 начали поступать в Украину летом 2023 года. Несколько самолетов уже были сбиты.