США выделили 310 млн долларов на обслуживание украинских F-16
Пентагон одобрил соглашение по поддержке истребителей ВВС Украины
Администрация США официально утвердила контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 украинских ВВС, сообщает газета «Известия».
Соглашение стоимостью 310 млн долларов предусматривает комплекс услуг по ремонту и поддержанию боеготовности авиапарка.
«Данное решение подтверждает нашу долгосрочную приверженность укреплению обороноспособности Украины», — отметили в американском оборонном ведомстве. Контракт охватывает не только текущее обслуживание, но и подготовку технических специалистов, а также поставку необходимых запчастей.
Первые F-16 начали поступать в Украину летом 2023 года. Несколько самолетов уже были сбиты.