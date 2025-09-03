Вторгшиеся в Брянскую область диверсанты получили длительное сроки заключения

Четыре диверсанта, вторгшиеся в Брянскую область в 2023 году, получили длительные сроки заключения — от 26 до 28 лет. Приговор вынес Второй западный окружной военный суд, сообщает Baza .

Подсудимые — Андрей Кулиш, Андрей Антоненко, Алексей Мазуренко и Денис Ткаченко. Они являются сотрудниками Сил специальных операций Украины и Службы безопасности Главного управления разведки.

В августе 2023 года они проникли на территорию Навлинского района Брянской области. Диверсанты планировали устроить теракты на объектах энергетической и военной инфраструктуры. Всего в группе было семь человек, часть из них ликвидировали, некоторых ранили при задержании.

В суде они отказались признавать себя террористами и заявили, что являются военнослужащими ВСУ. По словам диверсантов, ущерба мирным гражданам они не наносили. Также военные поблагодарили российских врачей за спасение их жизней.

Ранее российские правоохранители вычислили личность украинского военного, который весной проник на территорию Курской области. Он обстреливал объекты инфраструктуры и мешал эвакуации мирных граждан.