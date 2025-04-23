ВСУшницу, изображавшую персонажей для пропаганды, ликвидировали под Покровском

Под Покровском ликвидировали ВСУшницу Елену Савельеву, которая изображала для украинской пропаганды различных персонажей, сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале .

По словам Рожина, девушка была и коренной одесситкой, боровшейся с русским языком, и добровольцем с позывным Ведьма, и беженкой из Торецка, которая чудом спаслась от обстрела.

«На этот раз обстрел был настоящим, офицершу пропаганды накрыло снарядом», — написал военный блогер.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что появилась информация об уничтожении комбата механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александра Мельникова.